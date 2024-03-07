الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية البريطانية: "كاميرون" أبلغ "جانتس" بضرورة السماح بزيادة المساعدات إلى غزة

جانتس
جانتس

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزير ديفيد كاميرون أبلغ عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، بضرورة سماح إسرائيل بزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأكدت، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن "كاميرون" أبلغ جانتس بقلق لندن من احتمال شن إسرائيل عملًا عسكريًا في رفح، "ونجري تقييمًا لمعرفة ما إن كانت إسرائيل ممتثلة للقانون الدولي الإنساني".

وأشارت إلى أن المحادثات "صعبة لكن ضرورية" مع الخصم الأول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل.

الضغوط الدولية على إسرائيل إسرائيل الخارجية البريطانية جانتس تدفق المساعدات إلى غزة كاميرون نتنياهو بريطانيا هجوم عسكري في رفح

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