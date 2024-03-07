دافئ مع فرص أمطار خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ومن المتوقع اليوم أيضًا فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

شبين الكوم: العظمى 22، الصغرى 13

الإسماعيلية: العظمى 23، الصغرى 12

شرم الشيخ: العظمى 25، الصغرى 15

بنها: العظمى 22، الصغرى 13

أسوان: العظمى 29، الصغرى 14

بني سويف: العظمى 23، الصغرى 12

مطروح: العظمى 20، الصغرى 12

الفيوم: العظمى 23، الصغرى 12

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن عودة فرص الأمطار من جديد على البلاد خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا اعتبارًا من من أمس الأربعاء المقبل.

من المتوقع أن تكون فرص الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، حيث تكون على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.