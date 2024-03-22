مسلسلات رمضان 2024.. المخرج إسماعيل فاروق: ننتهى من تصوير "حق عرب" خلال أيام

كشف المخرج إسماعيل فاروق مخرج مسلسل "حق عرب" الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2024، أنه اقترب من الانتهاء من تصوير المشاهد النهارية والحلقات المتبقية من المسلسل؛ مشيراً إلى أنه يتبقي أيام قليلة على انتهاء تصوير المسلسل بالكامل.

وقال إسماعيل فاروق، في تصريحات صحفية له، إنه يتبقى ما يقرب من أسبوع علي الانتهاء من التصوير حتي تدخل باقي الحلقات الخاصة بالمسلسل عمليات المونتاج والمكساج والألوان؛ مشيراً أنه يقوم بالتصوير بشكل مستمر من اول ايام شهر رمضان.

مخرج المسلسل يكشف كواليسه

واختتم إسماعيل فاروق حديثه مؤكداً أنه سعيد بالعمل مع جميع المشاركين في المسلسل بداية من الممثلين والإنتاج ومديرو التصوير وكل الفريق؛ ومشيرا إلى أن هناك مفاجآت كثيرة سوف تقلب أحداث المسلسل وخاصة بعد عرض الحلقة العاشرة.

أحداث الحلقه١١ من حق عرب

وشهدت الحلقة الحادية عشر من المسلسل، نقل "حنان" دينا فؤاد إلى المستشفى لإسعافها بعد أن قامت بتقطيع شرايين يدها، وذهب "عرب" أحمد العوضى للاطمئنان عليها بعد إلحاح من والدته سلوى عثمان، وعندما رأت حنان وجود عرب فى غرفتها بالمستشفى بكت ونظرت إليه وكأنها تتوسل له أن يسامحها، وجلس عرب مع حنان بمفردهما داخل الغرفة فى مشهد مؤثر بينهما ليتعاتبان معا على ما حدث، وحاولت حنان تبرير ما حدث معها لعرب لكنه تحدث معها بأسى شديد وأخبرها عن الحزن الذى يعترى قلبه منذ معرفته بمحاضر النصب التى تم تحرريها ضدها.

وحاز المشهد على إعجاب الجمهور ورواد السوشيال ميديا المهتمين بقصة حب "عرب وحنان"، خاصة وأن مشهد العتاب جاء بصدق شديد من ناحية التمثيل، حيث ظهرا العوضى ودينا فى أفضل حالاتهما الفنية وكأنهما فى مبارزة فنية رائعة.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.