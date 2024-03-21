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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الوجوه الشابة تضيء شاشات "المتحدة" في دراما رمضان 2024

رمضان ٢٠٢٤
رمضان ٢٠٢٤

تُعد الوجوه الشابة سمة أساسية في مسلسلات رمضان 2024، والتي نجحت في حجز مقاعدها على خريطة الأعمال الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام.

ومع انطلاق موسم دراما رمضان 2024، برزت العديد من المواهب الشابة التي تألقت في مسلسلات رمضان هذا العام ومن بينهم عصام عمر، أحمد داش، نور النبوي، هاجر السراج وغيرهم، وفي السطور التالية، تستعرض "الدستور" قائمة المواهب الشابة المشاركة في الماراثون الرمضاني 2024.

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عصام عمر وأحمد داش

حقق الثنائي أحمد داش وعصام عمر، نجاحًا لافتًا في مسلسل مسار إجباري، الذي حظي بإعجاب الجمهور خاصة أن العمل بطولة اثنين من الوجوه الشابة المميزة، ما جعل العمل يتصدر الترند خلال الأيام الأولى من بداية الموسم الرمضاني.

نور النبوي وإلهام صفي وهاجر السراج

أضاف الثلاثي: نور النبوي، إلهام صفي، وهاجر السراج، حالة من النجاح الكبير خلال عرض أولى حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، حيث أظهر الثلاثي تفاصيل مميزة لشخصياتهم في العمل، فلكل منهم قصص عديدة خلال أحداث المسلسل.

بسنت أبو باشا

بشخصية "جميلة" حفيدة "بهجت الأنصاري" الهادئة، حققت بسنت أبو باشا حالة نجاح كبير ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني.

كريم إيهاب وسليم الترك

يشهد مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، مشاركة العديد من الشباب ليكون العمل بمثابة أيقونة الحظ لهم وفرصة لإظهار مواهبهم بشكل أكبر بعد مشاركات صغيرة في بعض الأعمال، وأبرزهم كريم إيهاب وسليم الترك.

أحمد عبدالواحد وسارة الشامي

ظهر الفنان  أحمد عبدالوهاب خلال مسلسل الحشاشين وهو من الشباب الموهوبة الذي ظهر بشكل مبدع خلال الحلقات الأولى من العمل، كما قدمت سارة الشامي، حالة نجاح كبيرة خلال الحلقات الأولى من العمل بشخصية الفتاة الغارقة في الحب والتي هربت من منزلها لأجله.

عصام عمر و أحمد داش الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نور النبوي نور النبوي وإلهام صفي نور النبوي وإلهام صفي وهاجر السراج بسنت ابو باشا

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