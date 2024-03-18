الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وسط إشادات جماهيرية واسعة.. تميز "دراما المتحدة" يعيد "لمة رمضان" للأسرة المصرية

دراما الشركة المتحدة
دراما الشركة المتحدة فى رمضان 2024

تلقت الأعمال الدرامية المصرية التي أنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تقدمها خلال شهر رمضان، إشادات واسعة بعد نجاحها الكبير في لم شمل الأسرة المصرية مرة أخرى أمام الشاشة، لمتابعة دراما راقية تتناسب مع ذوق الأسر المصرية والعربية، وتقديم مسلسلات متنوعة بين الدرامية والكوميدية والتاريخية.

وفي هذا السياق، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" بعضًا من الإشادات، وهي تصدر مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفي شعبان، الترند على موقع "x" لمدة يومين متواصلين عقب أحداث الحلقة السادسة من المسلسل.

كما أبدى المشاهدون إعجابهم بالأسلوب المتميز في السرد والصورة بـ"دراما المتحدة" خلال موسم شهر رمضان الجاري.

دور توعوي للشركة المتحدة يستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية

 

وتقوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ انطلاقها بدور توعوي عظيم يستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية، فضلًا عن اختيارها النصوص بعناية، وتنوع موضوعاتها التي تُخاطب كل الفئات العمرية، وتعمل على التنوع في تقديم أعمال تاريخية وكوميدية ووطنية، موجهة للكبار والصغار، وكل عمل يقدم طرحًا مختلفًا لقضية معينة أو مجموعة قضايا مهمة.

إشادات واسعة الدرامية المصرية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهر رمضان مسلسل المعلم الفنان مصطفى شعبان

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