نصائح الحماية من الجن والحسد.. على جمعة يوضح

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال طفلة ضمن حلقة اليوم الأحد، من برنامج "نور الدين"، الذي يُعرَض على القناة الأولى خلال شهر رمضان: "إزاي أحمي نفسي من الجن والحسد؟".

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، أن الحسد طاقة سلبية تخرج من العين، مضيفًا أنه في حالة الإصابة بالحسد يجب الاستعانة بالله وقراءة المعوذات وخواتيم سورة البقرة؛ لحماية الإنسان من الحسد والجن.

فكرة برنامج «نور الدين»

ويفتح برنامج «نور الدين» حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.