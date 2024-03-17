كاتب صحفى: الشركة المتحدة تقدم أعمالًا تشكل وعى الشعب المصرى (فيديو)

وجه الكاتب الصحفي بلال الدوي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تقدمه من أعمال درامية في كل المجالات، موضحًا أن تلك الأعمال تقدم الوعي للشعب المصري.

وأضاف الدوي، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نشاهد مسلسلات ينتظرها المصريون، وتعطي رسائل واضحة، ومسلسل الحشاشين خير دليل على أن الشركة المتحدة تنفذ خطة واستراتيجية لتشكيل وعي الشعب المصري ومساندة الفكر الإيجابي للدولة المصرية، والمسلسلات تحظى بقبول الرأي العام المصري، وهي مسلسلات متنوعة.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هناك مسلسلات للشركة المتحدة تعرض على الشاشات العربية، ونتشرف بمسلسلاتنا وأبطالنا وما نقدمه للرأي العام العالمي والعربي من أفكار مبدعة، وهناك دعم للشباب سواء فنانين أو سيناريست أو حتى مخرجين.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.