ناقد فنى: أحمد العوضى أصبح يمتلك قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدًا (فيديو)

قال الناقد الفني محمد عدوي، إن الفنان أحمد العوضي أصبح يمتلك قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدًا ومهمة وكانت له القدرة على بناء هذه القاعدة على مدار السنوات الماضية من خلال تواجده في أكثر من عمل مميز سابق، مشددًا على أنه يجني ثمار هذا التميز في مسلسله المعروض خلال الفترة الحالية "حق عرب".

وأضاف عدوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أحمد العوضي يقدم دورًا كبيرًا ومميزًا وجهدًا محترمًا، خلال مشاركته في المسلسل، منوهًا بأن الجمهور اعتاد على إتقان الفنان أحمد العوضي لأداء دور التوليفة الشعبية.

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