الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فنى: أحمد العوضى أصبح يمتلك قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدًا (فيديو)

أحمد العوضي
أحمد العوضي

قال الناقد الفني محمد عدوي، إن الفنان أحمد العوضي أصبح يمتلك قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدًا ومهمة وكانت له القدرة على بناء هذه القاعدة على مدار السنوات الماضية من خلال تواجده في أكثر من عمل مميز سابق، مشددًا على أنه يجني ثمار هذا التميز في مسلسله المعروض خلال الفترة الحالية "حق عرب".

وأضاف عدوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أحمد العوضي يقدم دورًا كبيرًا ومميزًا وجهدًا محترمًا، خلال مشاركته في المسلسل، منوهًا بأن الجمهور اعتاد على إتقان الفنان أحمد العوضي لأداء دور التوليفة الشعبية.

 

مسلسلات رمضان 2024 

يذكر أن الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية تُقدم مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

 

مسلسلات رمضان 2024 إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان أحمد العوضي حق عرب

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