الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يستقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى ورئيس وزراء بلجيكا

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، كلًا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، وذلك بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". 

عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيتم عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.

مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة خلال القمة

كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي إيطاليا واليونان والنمس

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