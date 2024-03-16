خالد يوسف يكشف عن سر ظهوره فى أدوار صغيرة بأعماله

كشف المخرج خالد يوسف، عن سر ظهوره في أدوار صغيرة بأعماله، قائلًا: إنه عندما أخرج أول فيلم له "العاصفة" بطولة الفنانة يسرا، ابنه يوسف كان صغيرًا ولا يفهم الإخراج وعندما قالت له إنه فيلمي لم يقتنع وكان رده "ده فيلم يسرا يا بابا".

وأضاف خالد يوسف، خلال برنامج "خبر سري"، أنه قرر من بعدها الظهور في مشهد صغير حتى يراه ابنه فقط، موضحة أنه لا يجيد التمثيل ولا يرغب فيه ويحب وجوده أكثر خلف الكاميرا.

آخر أعمال خالد يوسف في الدراما التليفزيونية

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية مسلسل "سره الباتع"، الذي تم عرضه عبر شاشات التليفزيون المختلفة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023.