السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد يوسف يكشف عن سر ظهوره فى أدوار صغيرة بأعماله

خالد يوسف
خالد يوسف

كشف المخرج خالد يوسف، عن سر ظهوره في أدوار صغيرة بأعماله، قائلًا: إنه عندما أخرج أول فيلم له "العاصفة" بطولة الفنانة يسرا، ابنه يوسف كان صغيرًا ولا يفهم الإخراج وعندما قالت له إنه فيلمي لم يقتنع وكان رده "ده فيلم يسرا يا بابا".

وأضاف خالد يوسف، خلال برنامج "خبر سري"، أنه قرر من بعدها الظهور في مشهد صغير حتى يراه ابنه فقط، موضحة أنه لا يجيد التمثيل ولا يرغب فيه ويحب وجوده أكثر خلف الكاميرا. 

آخر أعمال خالد يوسف في الدراما التليفزيونية

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية مسلسل "سره الباتع"، الذي تم عرضه عبر شاشات التليفزيون المختلفة ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023.

المخرج خالد يوسف سر ظهوره ف أدوار صغيرة ب الفنانة يسرا أعمال خالد يوسف

مواد متعلقة

من العاصمة الإدارية.. عمرو الليثى يدعم العمالة غير المنتظمة بجوائز 10 آلاف جنيه

"رغم احتياجها رفضت المساعدة".. عمرو الليثي يفاجئ بائعة خضار ويهديها 5 آلاف جنيه

حلقة جديدة من برنامج "باب رزق" تتناول قصة إلهام فى "جمعية دنيتنا للمكفوفين"

الشيخ خالد الجندى: مصر الأرض الوحيدة التى تجلى عليها الله

هل يجوز الحلف بالنبى أو المصحف؟ خالد الجندى يجيب

لماذا يقسم الله بمخلوقاته؟.. الشيخ خالد الجندى يجيب

آخر الاجتهادات: الاختلاط ليس حرامًا.. والحُب مباح ولا يلزم بالزواج بشرط العفاف

هل يأثم طرفا "علاقة" بنية الزواج وتزوجا؟.. رد صادم من على جمعة

الأكثر قراءة

عاجل.. تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

شيرين رضا: كنت أكره رائحة عمرو دياب

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

شيرين رضا ترمى كارت الأسئلة فى وش بسمة وهبة وتنسحب من "العرافة"

شيرين رضا تهاجم الفنانة أحلام: دى ست فاضية ملهاش لازمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة