لماذا يقسم الله بمخلوقاته؟.. الشيخ خالد الجندى يجيب

قال الشيخ خالد الحندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سورة التين سميت بهذا الاسم من شجرة التين أو الثمرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من إحدى الثمرتين وهي التين والزيتون.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، أن سورة التين وعدد آياتها 7 آيات أقسم خلالها بـ4 أشياء، من بينها ثمرتان، هما التين والزيتون، بالإضافة إلى طور سيناء وهو جبل طور سيناء، وهذا البلد الأمين، موضحًا أن الله عز وجل- أقسم بهذين النباتين؛ لأنهما كان ينبتان في أرض فلسطين المباركة في أرض الشام.



لماذا أقسم الله بالتين والزيتون؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

وأوضح الشيخ خالد الجندي، أنه أقسم بجبل الطور الموجود في سيناء، كما أقسم بالبلد الأمين وهى الحجاز، وكأنك ترسم خطا لنقل النبوة من بنى إسرائيل إلى بلاد الحجاز، أن الله يعطى علامة أو برهانا لنقل النبوة من الشام إلى الحجاز، ومن الملاحظ أن الله يقسم بمخلوقاته، واحنا عارفين أن من حلف بغير الله فقد أشرك، ولكن الله أقسم بالضحى والسماء وما بناها ونفس وما سواها والشمس وهذا الحكم خاص بالمخلوقات وليس الله عز وجل.

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