الأربعاء 13 مارس 2024
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توك شو

هل الحب بين الرجل والمرأة حرام؟.. على جمعة يجيب فى "نور الدين"

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على سؤال من طالبة مضمونة "الحب مش حرام.. فهل الارتباط فيه حرمانية حتى لو بعلم الأهل؟). 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن الإسلام سمح بالحب بين الرجل للمرأة بدون كسر العفاف ولا يلزم بالزواج ولا هناك محاسبة من الله على الحب أو الكره. 

ووجه كلامه للطالبة: "لو انتي شايفة إن الارتباط حرام هيكون حرام لأنك تخليتي عن العفاف، وهناك غرض آخر وانتقلتي إلى دائرة الممنوع".

وقال الدكتور علي جمعة إن الله لا يحاسب على ما في قلبي ولكن على التصرفات، ولذلك يجب ألا يدفعني الحب إلى ارتكاب الأفعال الحرام، مؤكدًا أن العلاقة لا بد أن يحكمها العفاف، وفي حالة عدم الشعور بذلك لا بد من الانسحاب. 

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الدكتور على جمعة الحب مش حرام الاتباط فيه حرمانية حتى لو بعلم الأهل فكرة برنامج نور الدين

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