"البيست فريند" حلال أم حرام؟.. علي جمعة يوضح حكم الشرع

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على أسئلة مجموعة من طلاب (العلاقة بين الولد والفتاة حلال أم حرام وما يحكمها لتكون حلال سواء حب أو صداقة أو ما يطلق عليه “البيست فريند”؟..).

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "نور الدين"، إن المجتمع كله يتحدث مع بعضه، وهناك مقابلات يومية بين الزملاء سواء جامعة أو مدرسة أو عمل، وهذا يحدث عبر التاريخ في إطار العفاف، وإذا كانت هناك نيات موجودة كاستدراج يبقي حرام لا يسمى عفاف.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن فكرة المصارحة بالحب بين شاب وفتاة هي أمر عادي ويجوز حب الخلق والتعبير عنه في العلن، مؤكدًا أن في العلن العلاقات التي يحكمها مظاهر العفاف وأولها عدم سرية العلاقة الأمر الثاني هو "الاستئذان بالنظر ولا يطلب به حرامًا" ويعنى الجلوس في الأمكن العامة.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن الصداقة بين الولد والفتاة أو ما يطلق عليه “البيست فريند” مباحة في إطار الانضباط.

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.