الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل المسلمين فقط سيدخلون الجنة.. والاحتفال بالكريسماس حرام أم حلال؟..علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على أسئلة مجموعة من  طلاب المدارس والتي كانت تتمحور في “ليه المسلمين بس اللي هيدخلوا الجنة؟.. ما الذي يؤكد أن الأحاديث صحيحة وما يؤكد وجود الرسول صلي الله عليه وسلم؟.. هل الاحتفال بالكريسماس حرام أم حلال؟".

 الجنة ليس مخصصة للمسلمين وحدهم

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج " نور الدين"، في أولي حلقاته اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك، إن الجنة ليس مخصصة للمسلمين وحدهم وهذه معلومة خاطئة، بل هي لكل من وحد الله مهما كان دينه كما يبين القرآن الكريم في سورة البقرة (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). 

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن الأحاديث القديمة صحيحة بالسند، وعن التأكيد بوجود الرسول محمد صلي الله عليه وسلم هو أنه قد اتفق الجن والإنس علي وجود النبي كل حاجة كانت موجودة مازالت موجودة حتي يومنا هذا . 

وتابع الدكتور علي جمعة، أن الاحتفال بميلاد المسيح وهذا المسيح مننا ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا إذا شهد أن عيسى نبى الله وروح الله، ولو تكلم أحد المسلمين عن السيدة مريم يخرج من الإسلام وهكذا لو أنكر سيدنا عيسى لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة.

وأشار إلى أن الرسول لما دخل المدينة فوجد اليهود صيام، فسأل عن صومهم فقالوا هذا يوم نجا الله فيه موسى، فصامه وأمر أصحابه بصيامه وقال نحن أولى بموسى منهم، ولم يقل أن هذا العمل غير إسلامي.

فكرة برنامج "نور الدين"

يذكر أن فكرة برنامج "نور الدين" المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

الدكتور على جمعة الأزهر الشريف طلاب المدارس حرام أم حلال امج نور الدين شهر رمضان فكرة برنامج نور الدين

مواد متعلقة

على جمعة يكشف المغزى الحقيقى من اسم البرنامج "نور الدين"

كاتب صحفي: إسبانيا من الدول التى تتخذ مواقف محترمة وواضحة فيما يتعلق بالعدوان على غزة

"شكرى" يحذر من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع فى المنطقة

سكان قطاع غــزة يستقبلون رمضان بصمود وصبر رغم تفاقم الأزمة

"إكسترا نيوز" تستعرض استعدادات الدولة لشهر رمضان

ثانى أسوأ كارثة فى التاريخ.. اليابان تحيى الذكرى الـ13 لزلزال محطة فوكوشيما النووية

"إكسترا نيوز" تُبرز ملف "الدستور" حول أضخم "كتالوج ديجيتال" لدراما وبرامج المتحدة فى رمضان

"إكسترا نيوز" تستعرض أهمية مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين في أول أيام رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها