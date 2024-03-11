هل المسلمين فقط سيدخلون الجنة.. والاحتفال بالكريسماس حرام أم حلال؟..علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على أسئلة مجموعة من طلاب المدارس والتي كانت تتمحور في “ليه المسلمين بس اللي هيدخلوا الجنة؟.. ما الذي يؤكد أن الأحاديث صحيحة وما يؤكد وجود الرسول صلي الله عليه وسلم؟.. هل الاحتفال بالكريسماس حرام أم حلال؟".

الجنة ليس مخصصة للمسلمين وحدهم

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، خلال برنامج " نور الدين"، في أولي حلقاته اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك، إن الجنة ليس مخصصة للمسلمين وحدهم وهذه معلومة خاطئة، بل هي لكل من وحد الله مهما كان دينه كما يبين القرآن الكريم في سورة البقرة (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون).

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن الأحاديث القديمة صحيحة بالسند، وعن التأكيد بوجود الرسول محمد صلي الله عليه وسلم هو أنه قد اتفق الجن والإنس علي وجود النبي كل حاجة كانت موجودة مازالت موجودة حتي يومنا هذا .

وتابع الدكتور علي جمعة، أن الاحتفال بميلاد المسيح وهذا المسيح مننا ولا يدخل الإنسان الإسلام إلا إذا شهد أن عيسى نبى الله وروح الله، ولو تكلم أحد المسلمين عن السيدة مريم يخرج من الإسلام وهكذا لو أنكر سيدنا عيسى لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة.

وأشار إلى أن الرسول لما دخل المدينة فوجد اليهود صيام، فسأل عن صومهم فقالوا هذا يوم نجا الله فيه موسى، فصامه وأمر أصحابه بصيامه وقال نحن أولى بموسى منهم، ولم يقل أن هذا العمل غير إسلامي.

فكرة برنامج "نور الدين"

يذكر أن فكرة برنامج "نور الدين" المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.