الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تُبرز ملف "الدستور" حول أضخم "كتالوج ديجيتال" لدراما وبرامج المتحدة فى رمضان

كتالوج ديجيتال
كتالوج ديجيتال

استعرض برنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم ضمن فقرة أبرز عناوين الصحف، عنوان: «الدستور» تطلق أضخم «كتالوج ديجيتال» لدراما وبرامج المتحدة في رمضان 2024".

وأشادت الإعلامية سارة سراج، بملف "الدستور" قائلة:" إنه تطرق إلى كل تفاصيل خريطة المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان الكريم، والكتالوج شمل كل التفاصيل ومواعيد عرض المسلسلات ومضمونها من فكرة وموضوع".

كما أوضحت الإعلامية أن الكتالوج يضم أيضًا خريطة برامج  إذاعة 9090، وكل تفاصيل أعمال الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأطفال والتي وصل عددها إلى 4 مسلسلات وهي “سر المسجد” و"نورة" و"يحيى وكنوز 3" و"نور والكوكب السعيد"، إضافة إلى الخريطة البرامجية لقنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

«الدستور» تطلق أضخم «كتالوج ديجيتال» لدراما وبرامج المتحدة فى رمضان 2024

أطلقت مؤسسة «الدستور» أضخم كتالوج ديجيتال لدراما وبرامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدمها خلال الموسم الرمضاني 2024 بالتزامن مع انطلاق الشهر الرمضاني الكريم.

وترصد “الدستور” داخل الكتالوج التفاصيل الخاصة بالأعمال الدرامية الرمضانية للشركة المتحدة والتي وصلت عددها إلى 20 مسلسلًا متنوعًا بين الدراما التاريخية والأسطورية والشعبية والكوميدية والاجتماعية.

وتتضمن الخريطة البرامجية لقناة الناس وما تقدمه من عدد كبير من البرامج الدينية، كما يرصد الكتالوج أبرز برامج قطاع القنوات الإخبارية وقطاع الإنتاج الوثائقي كما قدمت “الدستور” عبر الكتالوج كل تفاصيل مسلسلات وبرامج الراديو 9090 وجميع إذاعات راديو النيل.

برنامج هذا الصباح فضائية اكسترا نيوز عناوين الصحف رمضان 2024 برامج المتحدة

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تستعرض أهمية مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء

استشارى تغذية: يجب تجنب تناول الشاى والقهوة فى وجبة السحور

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال يريد التخلص من القضية الفلسطينية

كاتب صحفى: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية متنوعة فى رمضان

"خلال بورصة برلين".. خبير سياحى: مصر تستعرض كنوزها الأثرية فى عواصم أوروبا (فيديو)

مع انتشار المعارض التموينية.. خبير اقتصادي: انخفاض كبير في الأسعار خلال رمضان

خبير سياسى: مصر الداعم الحقيقى للفلسطينيين وغزة تحتاج 90 مليارًا لإعمارها

جمال رائف: رسائل الرئيس متنوعة.. وحديثه بالأمس كان شاملًا وواضحًا

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-3-2024 في أول يوم رمضان

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

جولة جديدة من المفاوضات.. مصر تجرى اتصالات مكثفة لوقف حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟