"إكسترا نيوز" تُبرز ملف "الدستور" حول أضخم "كتالوج ديجيتال" لدراما وبرامج المتحدة فى رمضان

استعرض برنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم ضمن فقرة أبرز عناوين الصحف، عنوان: «الدستور» تطلق أضخم «كتالوج ديجيتال» لدراما وبرامج المتحدة في رمضان 2024".

وأشادت الإعلامية سارة سراج، بملف "الدستور" قائلة:" إنه تطرق إلى كل تفاصيل خريطة المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان الكريم، والكتالوج شمل كل التفاصيل ومواعيد عرض المسلسلات ومضمونها من فكرة وموضوع".

كما أوضحت الإعلامية أن الكتالوج يضم أيضًا خريطة برامج إذاعة 9090، وكل تفاصيل أعمال الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأطفال والتي وصل عددها إلى 4 مسلسلات وهي “سر المسجد” و"نورة" و"يحيى وكنوز 3" و"نور والكوكب السعيد"، إضافة إلى الخريطة البرامجية لقنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

«الدستور» تطلق أضخم «كتالوج ديجيتال» لدراما وبرامج المتحدة فى رمضان 2024

أطلقت مؤسسة «الدستور» أضخم كتالوج ديجيتال لدراما وبرامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدمها خلال الموسم الرمضاني 2024 بالتزامن مع انطلاق الشهر الرمضاني الكريم.

وترصد “الدستور” داخل الكتالوج التفاصيل الخاصة بالأعمال الدرامية الرمضانية للشركة المتحدة والتي وصلت عددها إلى 20 مسلسلًا متنوعًا بين الدراما التاريخية والأسطورية والشعبية والكوميدية والاجتماعية.

وتتضمن الخريطة البرامجية لقناة الناس وما تقدمه من عدد كبير من البرامج الدينية، كما يرصد الكتالوج أبرز برامج قطاع القنوات الإخبارية وقطاع الإنتاج الوثائقي كما قدمت “الدستور” عبر الكتالوج كل تفاصيل مسلسلات وبرامج الراديو 9090 وجميع إذاعات راديو النيل.