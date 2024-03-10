الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير سياسى: مصر الداعم الحقيقى للفلسطينيين وغزة تحتاج 90 مليارًا لإعمارها

غزة
غزة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه رسائل إلى الشعب المصري والعالم بأكمله خلال الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرسائل الموجهة كانت عن دور مصر وما قدمته للقضية الفلسطينية، والتأكيد على عدم تخليها عن نصرة الشعب الفلسطيني، وأكدت أن مصر هي السند والداعم للأشقاء الفلسطينيين، إذ أن الدولة تسعى لتقديم الغالي والنفيس للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

خبير سياسي: مصر الداعم الحقيقي للفلسطينيين وغزة تحتاج 90 مليارًا لإعمارها

وأكد خبير السياسات الدولية أن الرئيس السيسي تحدث عن نقطة مهمة جدًا في يوم الشهيد، وهي مستقبل الفلسطينيين، موضحًا أن ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى 90 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، ما يشير إلى أن الرئيس السيسي بدأ ينظر للمستقبل، وأن وقف إطلاق النار سيأتي لا محالة.

 

 

الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري لقوات المسلحة الرسائل للفلسطينيين

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