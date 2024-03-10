جمال رائف: رسائل الرئيس متنوعة.. وحديثه بالأمس كان شاملًا وواضحًا

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن القيادة السياسية تحرص على حضور الندوات التثقيفية للقوات المسلحة التي تعقدها في يوم الشهيد، والتي نظمت هذا العام تحت عنوان "ويبقى الأثر"، موضحًا أن هذا اليوم أصبح تقليدًا رئاسيًا، مما يؤكد أن الدولة المصرية تقدر تضحيات أبنائها، وتقدر أيضًا أسر هؤلاء الشهداء.

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا التقدير لا يقتصر فقط على الاحتفال بيوم الشهيد، حيث قامت الدولة المصرية منذ عام 2014 بجهود كثيرة وإجراءات عديدة، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية، سواء ما يتعلق بصندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين، إضافة إلى اللمسات الإنسانية التي نشهدها في الأعياد والمناسبات، حين يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاحتفال مع أسر الشهداء في الأعياد.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أسر الشهداء

وأوضح الكاتب الصحفي، أن رسائل الرئيس السيسي أمس كانت متنوعة، حيث كان الحديث شاملًا وافيًا وصريحًا وشفافًا، والمحاور الأساسية لهذا الحوار تعلقت بتقدير الوطن لهذه التضحيات وأهميتها في تحقيق الاستقرار، والمحور الآخر تعلق بالتحديات التي واجهت الدولة المصرية ودور التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية من أجل تحقيق الاستقرار والسلام ومكافحة الإرهاب.