كاتب صحفى: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم وجبة درامية متنوعة فى رمضان

قال الكاتب الصحفى محمد الجالي، إنه قبل إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للدراما كانت الأسرة المصرية لا تتجمع قبل موسم رمضان لمشاهدة الأعمال الدرامية، ولكن الشركة المتحدة أصبحت تقدم دراما طوال السنة، وحققت نجاحًا كبيرًا فى عودة المشاهد المصرى والتفاف الأسرة المصرية حول الشاشة.

وأضاف محمد الجالي، في حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سوف تقدم العديد من الأعمال الدرامية المختلفة والمتنوعة خلال شهر رمضان 2024، متابعًا: "نحن أمام موسم درامى دسم ومهم كما عودتنا الشركة المتحدة".

الشركة المتحدة تحافظ على الهوية المصرية

وأكد الكاتب الصحفي، أن الشركة المتحدة تحافظ على الهوية المصرية، مشيرًا إلى أن عندنا مسلسلات تاريخية وهناك مسلسل عن القضية الفلسطينية وغيرها والأعمال الفنية تضم مجموعة كبيرة من الفنانين من القوى الناعمة للدولة المصرية.

دراما رمضان 2024

وتستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم وجبة دسمة للمشاهدين مثلما اعتادت فى الأعوام السابقة، ضمن سباق دراما رمضان المقبل 2024، وذلك بأعمال ضخمة تتعاون فيها المتحدة مع شركات إنتاج عديدة يسعى كل منها من أجل تقديم مسلسل مميز، وهو ما يظهر فى توسيع دائرة شركات الإنتاج بصورة كبيرة خلال الموسم المرتقب.