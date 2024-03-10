الأحد 10 مارس 2024
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"خلال بورصة برلين".. خبير سياحي: مصر تستعرض كنوزها الأثرية في عواصم أوروبا (فيديو)

جريدة الدستور

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن مشاركة مصر في بورصة برلين للسياحة، لها أهمية كبيرة في تحقيق انتعاشة سياحية لمصر، إذ تستعرض كنوزها السياحية في عواصم أوروبا.

وأوضح الخبير السياحي، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تشارك بجناح كامل، يوجد به 96 عارضا على مستوى فنادق وشركات سياحية داخل الجناح المصري، بالإضافة إلى أجنحة أخرى بجوار الجناح المصري لبعض من سلاسل الفنادق المحلية.

خبير سياحي يُبرز أهمية مشاركة مصر في بورصة برلين السياحية 2024

وأوضح الخبير السياحي،  أن بورصة برلين السياحية من أهم البورصات والملتقيات السياحية في العالم، ومصر بدأت تظهر القوة الناعمة المتمثلة في البازارات السياحية الإضافية، على سبيل المثال حديقة الحيوان التي جرى تطويرها مؤخرا، إذ جرى تخصيص جناحا لحديقة الحيوان.

محمد فاروق الخبير السياحي مصر بورصة برلين للسياحة البازارات السياحية

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