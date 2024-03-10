الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مع انتشار المعارض التموينية.. خبير اقتصادي: انخفاض كبير في الأسعار خلال رمضان

معارض أهلًا رمضان
معارض أهلًا رمضان

قال الدكتور محمد الشوادفي، خبير اقتصادي، إن الأسواق خلال الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة، وخاصة خلال شهر رمضان، تزامنا مع إطلاق الدولة معارض أهلا رمضان، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن معارض أهلا رمضان توسعت في كل المناطق، إذ تنوعت ما بين الثابتة والمتحركة، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية تباع في معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30%، وهي نسبة تخفيض أعلى من العام الماضي.

معارض أهلًا رمضان 

وأوضح خبير اقتصادي، أن هناك انضباطا في الأسواق بشأن الأسعار، خاصة في ظل توفر عدد من المنافذ المتنوعة لبيع السلع، والفترة المقبلة ستكون هناك انخفاضا ملحوظا في الأسواق.

الدكتور محمد الشوادفي خبير اقتصادي الاسواق بيع السلع الغذائية أسعار مخفضة معارض اهلا رمضان

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