"إكسترا نيوز" تستعرض أهمية مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء

يُعتبر مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين من أبرز مشروعات وزارة الإسكان، حيث تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي مستجدات العمل في مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء، موجهًا بأن يتسق مع مكانة تلك البقعة المقدسة الفريدة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية ولشعوب العالم على النحو الأمثل.

وتعمل الدولة على وضع رؤية متكاملة لعملية الإنشاء والتسويق للنزل البيئي بسانت كاترين بهدف الترويج لها كمقصد للسياحة العالمية، وتستعرض فضائية "إكسترا نيوز" أهمية المشروع:

- النقطة الوحيدة في العالم التي تجلي الله عز وجل بعظمته إلى موسى عليه السلام حتى يلقنه اللوح المحفوظ، يتم اعتباره واحدًا من البقاع المقدسة في العالم ويُعد بها تنوع في الموارد وتستهدف الدولة المصرية إحداث تنمية بيئية مستدامة وفق معايير التخطيط البيئي والتراثي.

- مصر تستهدف من خلال مشروع جبل التجلي الأعظم مليون سائح سنويًا.

- المشروع ربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

- تقع مدينة سانت كاترين في منتصف محافظة جنوب سيناء، ولا تملك أي شواطئ ساحلية، وترتفع على سطح البحر بنحو 1500 متر، وتتميز بجوها المعتدل صيفًا البارد شتاءً.

- يهدف لتسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية باعتبارها ملتقى للديانات السماوية الثلاث.