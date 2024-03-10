الأحد 10 مارس 2024
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توك شو

استشاري تغذية: يجب تجنب تناول الشاي والقهوة في وجبة السحور

الشاي
الشاي

قدم الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، عدة نصائح لأهمية تناول سحور صحي، وأكد علي أنه لابد من تجنب تناول الشاى والقهوة فى وجبة السحور لأن الكافيين مادة طاردة للمياه، موضحا أنه يمكن تناولها بين الإفطار والسحور.

 من الضرورى تناول المياه بكميات كبيرة بين وجبتي الإفطار والسحور

وأضاف ساري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "DMC"، أنه من الضرورى تناول المياه بكميات كبيرة بين وجبتي الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم فترات طويلة، ولابد من أن تحتوي وجبة السحور على خضروات وفاكهة وطبق الفول أساسي لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين النباتي مع البيض أو كوب الزبادي

 

الدكتور مصطفى ساري استشاري التغذية العلاجية سحور صحى الشاي والقهوة الإفطار خضروات كوب الزبادي

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