استشارى التغذية العلاجية يقدم نصائح للصيام الصحى فى رمضان (فيديو)

نصح الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، الصائمين بالاختيار الحكيم للأطعمة التي يتناولونها في وجبة السحور، مؤكدًا أن الإنسان السليم الذي لا يعاني من أي أمراض، لا توجد لديه قيود في تناول أي نوع من الأطعمة في شهر رمضان المبارك.

وأوضح فهمي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الأفضل تجنب أي مقليات في وجبة السحور لأنها تزيد من العطش، وأن الوجبة الأمثل للسحور تتكون من "فول، العيش البلدي، سلطة، زبادي، بيض".

وأضاف: الزبادي يلعب دورًا مهمًا في تهدئة القولون، وأنه يجب الحفاظ على النظام الصحي بعدم الإكثار من الأكل طوال الليل، وأنه ينبغي تنظيم مواعيد الأكل لأنها تساعد على فقدان الوزن وتعزيز حرق الدهون.

ونبه إلى أن الرياضة مفيدة في رمضان، وأنه يمكن ممارستها بالمشي أو الجري في أي وقت من النهار، وأن الوقت الأنسب للذهاب إلى الجيم هو قبل الفطار بنصف ساعة أو بعد الفطار بساعتين.

وقال: "يجب الابتعاد عن شرب الشاي والقهوة بعد السحور بثلاث ساعات، وبعد الفطار بساعتين، لأنهما يعملان على زيادة البول، وبالتالي العطش، ولا أنصح بشرب الماء أو أي سوائل أثناء الأكل، لأنها تضعف عصارة المعدة، وتسبب الإصابة بالمعوية، ولا يجب ابتلاع الأكل بدون مضغه جيدًا".