الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استشارى التغذية العلاجية يقدم نصائح للصيام الصحى فى رمضان (فيديو)

السحور
السحور

نصح الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، الصائمين بالاختيار الحكيم للأطعمة التي يتناولونها في وجبة السحور، مؤكدًا أن الإنسان السليم الذي لا يعاني من أي أمراض، لا توجد لديه قيود في تناول أي نوع من الأطعمة في شهر رمضان المبارك.

وأوضح فهمي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الأفضل تجنب أي مقليات في وجبة السحور لأنها تزيد من العطش، وأن الوجبة الأمثل للسحور تتكون من "فول، العيش البلدي، سلطة، زبادي، بيض".

وأضاف: الزبادي يلعب دورًا مهمًا في تهدئة القولون، وأنه يجب الحفاظ على النظام الصحي بعدم الإكثار من الأكل طوال الليل، وأنه ينبغي تنظيم مواعيد الأكل لأنها تساعد على فقدان الوزن وتعزيز حرق الدهون.

ونبه إلى أن الرياضة مفيدة في رمضان، وأنه يمكن ممارستها بالمشي أو الجري في أي وقت من النهار، وأن الوقت الأنسب للذهاب إلى الجيم هو قبل الفطار بنصف ساعة أو بعد الفطار بساعتين.

وقال: "يجب الابتعاد عن شرب الشاي والقهوة بعد السحور بثلاث ساعات، وبعد الفطار بساعتين، لأنهما يعملان على زيادة البول، وبالتالي العطش، ولا أنصح بشرب الماء أو أي سوائل أثناء الأكل، لأنها تضعف عصارة المعدة، وتسبب الإصابة بالمعوية، ولا يجب ابتلاع الأكل بدون مضغه جيدًا".

السحور وجبة السحور الدكتور عماد الدين فهمي استشاري التغذية العلاجية الصائمين امراض شهر رمضان رمضان صالة التحرير الاعلامية عزة مصطفى الزبادى القولون النظام الصحي مواعيد الأكل فقدان الوزن حرق الدهون الرياضة الشاي والقهوة

الأكثر قراءة

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كاتناول ثمرة واحدة من الأفوكادوا يوميا.. وهذا ما سيحدث في جسمك

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟