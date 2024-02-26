عزة مصطفى تحذر المواطنين من الإسراف فى شراء السلع بالأسعار الحالية (فيديو)

تحدثت الإعلامية عزة مصطفى، عن انخفاض كبير في أسعار السلع المختلفة في السوق المصرية، نتيجة لإتمام الحكومة لصفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات.

وأوضحت مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن هذا التراجع يشمل الحديد والذهب والأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى أن بعض التجار توقفوا عن البيع بسبب هبوط الأسعار بشكل مفاجئ.

وقالت مصطفى: "الحديد نزل 14 ألف جنيه في يوم واحد، والذهب عيار 21 وصل 2850 جنيها للجرام، والأجهزة الكهربائية ستنخفض أسعارها خلال أسبوعين".

ودعت المواطنين إلى عدم الإسراف في الشراء خلال هذه الفترة، مؤكدة أن الأسعار ستستمر في الانخفاض في الأيام المقبلة، وأضافت أن هذا الانخفاض يعد بشرى سارة للمواطنين وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.