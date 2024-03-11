الإثنين 11 مارس 2024
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توك شو

على جمعة يكشف المغزى الحقيقى من اسم البرنامج "نور الدين"

علي جمعة
علي جمعة

قال  الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إننا في شهر رمضان وهو شهر فضيل وسنجتمع فيه يوميًا من خلال برنامج "نور الدين"، هذا لقاء نستهدي به النور في حياتنا ومن أجل الوصول إلى السعادة وأن نتشابك مع الكبار والصغار لكي نبحث عن السعادة. 

وأوضح الدكتور علي جمعة خلال مقدمة الحلقة الأولي من برنامج "نورالدين"، والمذاع عبر فضائية "القناة الأولي المصرية"، أن اسم البرنامج هو لقب لكل من اسمه علي، وكان الإمام أبوالحسن الشاذلي اسمه الحقيقي "علي" وهذه كنية "علي" كما يلقب اسم "علي" باسم "نورالدين"، فالخلاصة أن من اسمه "علي" تكون كنيته أبوالحسن، ولقبه نورالدين.

وتابع: "كل من اسمه "علي" تكون كنيته "نور الدين" وكل من اسمه "أحمد" تكون كنيته "شهاب الدين"، وكل من اسمه محمد تكون كنيته "شمس الدين" وهذا في التراث الإسلامي وأدبيات الدنيا، ولكن في البرنامج الهدف من اسمه هو أن نجتمع سويًا لنبحث عن السعادة والرد على الأسئلة الحائرة". 

الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء شهر رمضان برنامج نور الدين باسم نور الدين لتراث الإسلامية

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