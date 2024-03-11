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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ثانى أسوأ كارثة فى التاريخ.. اليابان تحيى الذكرى الـ13 لزلزال محطة فوكوشيما النووية

فوكوشيما
فوكوشيما

أحيت اليابان، اليوم الإثنين، الذكرى الـ13 لضحايا الكارثة المزدوجة التي ضربتها عام 2011، والتي بدأت بزلزال في عرض البحر أدى إلى تسونامي، أسفر عن مقتل الآلاف وتسبب بكارثة فوكوشيما، أسوأ كارثة نووية في الربع الأول من القرن الحالي.

أبرز المعلومات عن زلزال 2011 وكارثة فوكوشيما باليابان

وفي هذا الصدد، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز المعلومات عن زلزال 2011 وكارثة فوكوشيما باليابان:

- وقع زلزال بقوة 9 ريختر في 11 مارس قبالة ساحل هونشو. 

- تداعيات الزلزال أدت لمصرع الآلاف من اليابانيين. 

- تسبب في حدوث موجات "تسونامي" دمرت السواحل اليابانية. 

زلزال اليابان يفجر محطة فوكوشيما

- دمر "تسونامي" محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية. 

- تسبب بتسرب نووي وُصف بأنه الأسوأ منذ كارثة تشيرنوبل عام 1986.

- أطلق كميات كبيرة من الإشعاع بالهواء استقرت على الأرض والماء. 

- التسريبات الإشعاعية أجبرت عشرات الآلاف على الإخلاء. 

 

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