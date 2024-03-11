الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سكان قطاع غــزة يستقبلون رمضان بصمود وصبر رغم تفاقم الأزمة

سكان قطاع غــزة يستقبلون
سكان قطاع غــزة يستقبلون رمضان

يستقبل أهالي غزة شهر رمضان هذا العام في ظل ظروف حياتية صعبة ومعاناة متفاقمة وسط انتشار الجوع وانعدام سببل الحياة. 

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، من خلال تقرير لها عن كيف استقبل أهل غزة رمضان المبارك في ظل الحرب والجوع؟

وذكر التقرير أن وسط أتون الحرب استقبل الفلسطنيون شهر رمضان بصمود وصبر رغم انعدام موارد الحياة، ورغم تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث حاولوا النازحون نشر الفرح علي المخيمات من خلال تزيينها بزينة مضان وتعليق الفوانيس. 

كما استمعوا إلى الأغاني الرمضانية ليشعروا بالأجواء المعتاد عليها ونشر الفرحة، وبث الأمل والتماسك في الحياة. 

وتمنوا سكان غزة أن في رمضان القادم تكون استقرت غزة وعادت وانتهت الحرب وفك الحصار، وعودة فلسطين أفضل من الأول. 

ويحل شهر رمضان المبارك هذا العام، مع مرور خمسة أشهر من الحرب المتواصلة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، والتى  أدت ضمن ما أدت إليه إلى انعدام مقومات الحياة لسكان القطاع، وشح شديد في المواد الغذائية، التي تضاعفت أسعارها بصورة منفلتة، في وقت يعيش معظم سكان القطاع في العراء، بعد أن فقدوا منازلهم التي تعرضت للتدمير من قبل إسرائيل، أو نزحوا منها من شمال القطاع إلى جنوبه.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة، يواجهون خطر المجاعة، في ظل الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع، في حين اتهمت منظمات حقوقية إسرائيل، باستخدام السلاح أداة للتجويع، وهى اتهامات نفتها الأخيرة.

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