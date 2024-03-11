"إكسترا نيوز" تستعرض استعدادات الدولة لشهر رمضان

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" من خلال تقرير تليفزيوني استعدادات الدولة لشهر رمضان.

وذكر التقرير أن الدولة اتخذت إجراءات عاجلة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وقبل رمضان يبدأ تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأضاف التقرير أن الدولة تحرص على الانتشار الكبير لمعارض "أهلًا رمضان"، وتتكامل جهود الدولة مع السلاسل التجارية لتوفير السلع، والتوسع فى مبادرة "كلنا واحد" ومنافذ "أمان" ومعارض وزارة الصحة.

وعملت الدولة على وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، ومواصلة جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية، ويأتى هذا إلى جانب الأنشطة القرآنية والدعوية.

رمضان 2024

‎وتطرح وزارة الزراعة فى منافذها أكثر من 80 سلعة "أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان"، وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى والخضار والفاكهة– البقوليات– السلع الغذائية– لحوم مجمدة ومصنعاتها– لحوم بلدية وضانى– دواجن مجمدة ومصنعاتها– أسماك مجمدة– عسل- زيت زيتون– ألبان ومصنعاتها" وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفًا عن كاهل محدودى الدخل.