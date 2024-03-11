الإثنين 11 مارس 2024
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كاتب صحفي: إسبانيا من الدول التى تتخذ مواقف محترمة وواضحة فيما يتعلق بالعدوان على غزة

الكاتب الصحفي إسلام
الكاتب الصحفي إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن الصحف الإسبانية تتناول القضية الفلسطينية والأزمة الإنسانية بقطاع غزة، بكل حيادية وشفافية والتغطية للأحداث موضوعية ومتوازنة وتستعرض الحقائق.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسبانيا لا تتراجع في إدانة العدوان بشكل واضح، وتصدرت الصحف الإسبانية عناوين عن ما يحدث في غزة وجاء أبرزها أن غزة تحتضر من الجوع والتجويع وليس من القصف فقط، وأن ما يحدث عقاب جماعي وما يجري يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تغير سياساتها لما يجري في غزة.

أبرز عناوين الصحف الدولية عن القضية الفلسطينية 

وأوضح الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، أن إسبانيا من الدول التى تتخذ مواقف محترمة وواضحة فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، كما أن رئيس الحكومة أعلن بالاعتراف بدولة فلسطين.

الكاتب الصحفي إسلام عفيفي الصحف الإسبانية القضية الفلسطينية غزة التغطية للأحداث الصحف الدولية

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