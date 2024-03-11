"شكرى" يحذر من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع فى المنطقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، لوفد من غرفة التجارة الأمريكية بمصر، إنه لا بد من ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وشدد "شكري" على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات إلى غزة والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل.

وحذر "شكري" من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.