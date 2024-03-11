الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"شكرى" يحذر من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع فى المنطقة

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، لوفد من غرفة التجارة الأمريكية بمصر، إنه لا بد من ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وشدد "شكري" على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات إلى غزة والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل.

وحذر "شكري" من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.

سامح شكري وزير الخارجية غرفة التجارة الأمريكية بمصر قطاع غزة

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