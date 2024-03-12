الثلاثاء 12 مارس 2024
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"إكسترا نيوز" تبرز مقال "الدستور" حول صناعة البهجة.. "المتحدة" نموذجًا

صناعة البهجة
صناعة البهجة

أشاد الإعلامي رامي الحلواني، خلال تقديمه برنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بمقال الكاتب الصحفي محمد المعتصم والذي نُشر في جريدة  "الدستور" تحت عنوان صناعة البهجة.. "المتحدة" نموذجًا. 

وتحدث الإعلامي عن المقال وأبرز النقاط التي يتضمنها، ودور الشركة المتحدة في تميز دراما رمضان وخاصة هذا العام وهو التنوع، وعن كيفية إعادتها للدراما المصرية قوتها مقارنة بالأعوام الماضية. 

شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودراما رمضان 

وسلط الإعلامي الضوء على جزء من المقال والذي يتحدث فيه الكاتب الصحفي عن شركة المتحدة التى يعتبرها مرحلة «تمهيد الأرض» لدراما ٢٠٢٤، التى أعادت فيها صياغة مفهوم الريادة الدرامية العربية من خلال مبدعيها، سواء فى مجال الكتابة أو التمثيل أو الإخراج أو باقى أفراد المنظومة.

 

الإعلامي رامي الحلواني برنامج هذا الصباح اكسترا نيوز صناعة البهجة المتحدة نموذجا

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