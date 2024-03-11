على جمعة يجيب.. ما الأدلة على أن الإسلام هو الدين الصحيح؟

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أسئلة مجموعة من طلاب المدارس والتي كانت تتمحور في (ما هي الأدلة عن أن دين الإسلام هو الدين الصحيح ؟.. ولماذا الدين الإسلامي هوالصحيح وليس دينًا آخر؟.. ولماذا الدين الإسلامي بما أنه الصحيح أول دين ينزل؟).

وقال علي جمعة، في إجابته عن السؤال، خلال" نور الدين"، في أولي حلقاته اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك، الدين الإسلامي هو الصحيح، لأنه دعنا إلي الخلق الطيب والبعد عن الفواحش وحرم علينا السرقة والقتل والكذب والشهادة الزور والفساد في الأرض وحرم علينا ما يوصلنا إلي الضرر، لذلك وجدنا أن هذا الدين جاذب ويطئمن إليه القلوب.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أنه يبحث كثير من الناس ويسأل: هل دين الإسلام دين صحيح يعتمد عليه.. قامت عليه الأدلة وتقريبًا كل المسلمين في العالم يجيبون عن هذا السؤال بـ"نعم" هو دين صحيح والسؤال الذي بعد ذلك "لماذا أنت مسلم" وكان هذا السؤال عنوانًا لبعض الكتب الكثيرة للحديث عن الدين والإسلام.. والإسلام دعا وأجاب لنا عن كل الأسئلة الفلسفية التي شغلت بال الناس عبر القرون.. ولما يأتي دين ليجيب على كل هذه الأسئلة فإنه يقدم لنا برنامجًا واسعًا تطمئن إليه النفوس في إطار الإجابة عن الأسئلة المختلفة منذ بدء الخليفة مثل "من أين نحن؟".. و"من الذي خلقنا".. والله سبحانه وتعالي إذا قال للشىء كن فيكون، والله أجاب عن سؤال حائر لدي البشرية حول من نحن.. والله سبحانه وتعالي وصف نفسه بأكثر من 250 صفة في القرآن الكريم وأكثر من 260 صفة في سنة النبي الأمين".

وأكمل: "مجموع الاثنين بعد حذف المكرر أكثر من 240 صفة، أنه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار، ووصف الله سبحانه وتعالي من كل جانب، ووجدنا أن الله عظيم جبار وفيها جمال هو الرحمن الرحيم الغفور ووجدنا فيها كمال الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء محيط.. هناك كمال في صفات الله سبحانه وتعالى، والله عندنا أراد أن يخاطبنا كانت البداية بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه يطمئن حالنا ويهدي بالنا بخطاب فيه نوع من أنواع الرفق واللين"..وإذا نجد ذلك في قوله: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر".

وتابع الدكتور علي جمعة، أن الدين الإسلامي أنزل في الآخر ولذلك قالوا "آخره لكي يقدمه" بمعني لكي يصبح العهد الأخير ولا يأتي بعده رسول، حيث كانت تتبع الناس قديمًا دينية ومن بعدها يعبدوا الأصنام.

فكرة برنامج “نور الدين”

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.