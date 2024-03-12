الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"نحو المستقبل".. مشروعات جديدة بقناة السويس (فيديوجراف)

قناة السويس
قناة السويس

تستهدف الحكومة المصرية إنشاء أكبر عدد من المشروعات بقناة السويس الجديدة، لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين، وذلك من خلال اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والشركات المُستهدفة، تشمل إمكانية مُساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تفاصيل مشروعات جديدة بقناة السويس على النحو التالي:

_ وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 5 اتفاقيات بقيمة تجاوزت 195 مليون دولا و1.2 مليار جنيه.

_ مشروع إعادة تدوير البلاستيك بتكلفة استثمارية أكثر من 15 مليون دولار. 

_ مشروع مصنع ملابس جاهزة بتكلفة استثمارية أكثر من 150 مليون دولار. 

_ مشروع لصناعة الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية أكثر من 65 مليون دولار. 

_ مشروع صناعي لشركة مصنوعات خشبية بتكلفة استثمارية أكثر من 129 مليون دولار. 

_ مصنع للأدوية بتكلفة استثمارية أكثر من مليار جنيه مصري. 

_ سنوات الاستقرار والتنمية جعلت مصر على الطريق الصحيح نحو المستقبل. 

الحكومة المصرية لقناة السويس مشروعات استثمارية 15 مليون دولار

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