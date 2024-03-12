ناقد فنى: مسلسل "الحشاشين" أبهر المشاهدين من الحلقة الأولى

قال الناقد الفنى، مصطفى الكيلانى، إن مسلسل "الحشاشين" للفنان كريم عبدالعزيز تصدر الترند لإعجاب المشاهدين بمستوى التصوير وتوظيف الجرافيك.

وأضاف الكيلانى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرومو الدعائي جعل المشاهدين في حالة انتظار كبيرة.

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وأشاد الكيلانى بالمخرج بيتر ميمي، والمجهود الكبير في الكتابة والسيناريو الجيد والاستعانة بمراجع ومعلومات تاريخية، والصورة في المسلسل تتحدث قبل ما يتحدث الأبطال، فكانت هناك حالة من الإبهار.