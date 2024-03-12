الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ناقد فنى: مسلسل "الحشاشين" أبهر المشاهدين من الحلقة الأولى

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قال الناقد الفنى، مصطفى الكيلانى، إن مسلسل "الحشاشين" للفنان كريم عبدالعزيز تصدر الترند لإعجاب المشاهدين بمستوى التصوير وتوظيف الجرافيك. 

وأضاف الكيلانى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرومو الدعائي جعل المشاهدين في حالة انتظار كبيرة.

مسلسلات رمضان 2024 

وأشاد الكيلانى بالمخرج بيتر ميمي، والمجهود الكبير في الكتابة والسيناريو الجيد والاستعانة بمراجع ومعلومات تاريخية، والصورة في المسلسل تتحدث قبل ما يتحدث الأبطال، فكانت هناك حالة من الإبهار.

مسلسلات رمضان 2024 مصطفى الكيلاني الناقد الفني مسلسل الحشاشين لفنان كريم عبد العزيز المشاهدين

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