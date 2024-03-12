الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى: مصر وضعت خطة طموحة لتنمية الصادرات رغم المشاكل العالمية الاقتصادية

الصادرات
الصادرات

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، إن زيادة الصادرات جاء ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة ومن بينها التركيز علي الصادرات غير السلعية بصفتها من روافد الدخل للعمل الأجنبية. 

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال  حوار له عبر برنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ عام 2000 الاقتصاد المصري يعيش حالة صعبة واستمرت مرورًا بـ  جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والمشاكل العالمية والتضخم ومشاكل العملات وأخيرًا الاضطرابات والحرب على غزة كل هذا استنزاف. 

صعود قوى لمؤشر "الصادرات السلعية" فى شهرين 

وأشاد الكاتب الصحفى المتخصص في شئون الاقتصاد، بوضع خطة مصر الطموحة لتنمية الصادرات، وتم تنفيذها من خلال عدة محاور أولها أنها تطابق المواصفات والمقاييس العالمية، وخاصة الصادرات الزراعية. 

الكاتب الصحفي المتخصص شؤون الاقتصاد زيادة الصادرات الصادرات الصادرات السلعية لحرب علي غزة لحرب الأوكرانية الروسية

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