كاتب صحفى: كلمات الرئيس السيسى فى "يوم الشهيد" حملت رسائل قوية للداخل والخارج

علق الكاتب الصحفي محمد الجالي، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية يوم الشهيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس السيسي كرم أسر الشهداء خلال الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد.

وأضاف أن كلمات الرئيس السيسي في "يوم الشهيد" حملت رسائل قوية للداخل والخارج، وأنه حرص على المزج بين الثوابت والقيم التاريخية للشعب المصري والواقع الذي نعيشه مع التأكيد أن ما نقوم به الآن من بناء وتعمير وتنمية ومكافحة الإرهاب لا ينفصل عن كفاح الشعب المصري من أجل التحرر من الاستعمار وتحرير الأرض.