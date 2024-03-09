خبير اقتصادى: مصر ستشهد تدفقًا كبيرًا للسيولة الدولارية فى المستقبل القريب (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إن مصر لن تتخذ قرارات تقلل من الدعم المقدم للمواطنين أو ترفعه عن الخبز في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن التسعير العادل للجنيه كان سيؤدي إلى تأثير أكبر على المواطنين لو تم كما كان متوقعًا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر ستشهد تدفقًا كبيرًا للسيولة الدولارية في المستقبل القريب، بفضل مشروع رأس الحكمة الذي يقدر بـ35 مليار دولار، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 9.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.