السبت 09 مارس 2024
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تفاصيل افتتاح مستشفى حروق أهل مصر لعلاج المصابين مجانًا

مستشفى حروق أهل مصر
مستشفى حروق أهل مصر

كشفت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى حروق أهل مصر، عن تفاصيل افتتاح مستشفى حروق أهل مصر لعلاج المصابين مجانًا.

 

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن بدء التشغيل الفعلي للمستشفى سيساهم في تعزيز دور مؤسسة أهل مصر للتنمية في علاج المزيد من مصابي الحروق بالمجان.

وأضافت أن ذلك يأتي من خلال تقديم رعاية طبية شاملة للمصابين خلال فترة العلاج، ما يسهم في معدلات الشفاء وتعافي المصابين، كما سيساهم مستشفى حروق أهل مصر في تغيير مفهوم العمل الخيري والتطوعي والرعاية الصحية في مصر، بما يقدمه من برامج متنوعة مثل برامج علاج الناجين من الصدمات والحروق، والوقاية والتوعية بالحروق، والتأهيل الجسدي والاجتماعي والنفسي.

وأعربت هبة السويدي، عن تقديرها لكل الأفراد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى التي ساهمت بتبرعات لإنجاز حلم مستشفى حروق أهل مصر، ليصبح أول مستشفى من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا مما يوفر الرعاية الطبية اللازمة بالمجان للمصابين في أسرع وقت.

وأشارت إلى أن المستشفى يأتي استكمالًا لمسيرة المؤسسة التي نجحت خلال العشر سنوات الماضية في تنفيذ 7 آلاف عملية جراحية وأكثر من 50 ألف إجراء طبي لمصابي الحروق.

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