خبيرة: القضاء على السوق السوداء سيمهد الطريق أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية

شددت الخبيرة في أسواق المال، رانيا يعقوب، على ضرورة توجه الحكومة نحو صون مصالح المواطنين وحمايتهم من التداعيات المحتملة للإجراءات الاقتصادية الجديدة.

وأوضحت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشفافية والوضوح كانتا السمتين البارزتين في خطاب الرئيس السيسي بمناسبة يوم الشهيد، ملفتة إلى أن هناك من دعا إلى التسعير العادل للجنيه دون الأخذ بعين الاعتبار توافر العملة الأجنبية.

وأكدت أن الخطوات المتخذة للقضاء على السوق السوداء ستمهد الطريق أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مشيرة إلى أن سياسة التسعير العادل للجنيه قد رفعت من مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.