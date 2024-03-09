خبير اقتصادى: الحرب الإسرائيلية فى غزة أثرت على حركة الملاحة (فيديو)

أشار الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إلى أن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة المحاصر من قبل العدوان الإسرائيلي أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة في قناة السويس، ما يعكس تأثيرات ملموسة على الاقتصاد المصري، وهو ما يدركه المتخصصون في الشأن الاقتصادي.

وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالتسعير العادل للجنيه تهدف إلى القضاء على السوق السوداء، متوقعًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار في المستقبل القريب، على الرغم من أن هذا قد يستغرق وقتًا للعودة إلى الأسعار السابقة.

وأكد بدرة أنه من المتوقع أن تشهد السوق انخفاضًا في الأسعار خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة، خاصةً فيما يتعلق بالسلع التموينية والخبز.