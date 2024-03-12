الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحثة سياسية فلسطينية: المواطن يشعر بحالة من اليأس ولا يعيش أجواء رمضان

الدكتورة تمارا حداد
الدكتورة تمارا حداد

قالت الدكتورة تمارا حداد، باحثة سياسية فلسطينية، إن المواطنين الفلسطينيين استقبلوا شهر رمضان المبارك في ظروف استثنائية وهذه الظروف استمرار العدوان والقصف الجوي وأيضًا استخدام أسلوب السياسة الممنهجة فيما يتعلق بواقع التجويع وفي شهر رمضان. 

وأضافت تمارا حداد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب الفلسطيني يعاني من قلة الموارد لتجهيز الفطار والسحور، نظرًا لأن هناك حصارًا ممنهجًا على قطاع غزة وهذا ينعكس على الأوضاع، لذلك يشعر المواطن الفلسطيني بحالة من اليأس، لعدم توفر قصص الحياة الطبيعية وهى الصيام والصلاة والعبادة وبالتحديد في هذا الشهر ولكن الشعب أمام مجازر وكوارث إنسانية.  

الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة

وتابعت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كان يأمل تحقيق الهدنة المؤقتة في شهر رمضان، حتى يعيش المواطن الفلسطيني في غزة بأمن وأمان، لكن هذه الجهود لم تتحقق على أرض الواقع.

باحثة سياسية فلسطينية المواطنين الفلسطينيين الشعب الفلسطيني قطاع غزة

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تبرز مقال "الدستور" حول صناعة البهجة.. "المتحدة" نموذجًا

نهب الممتلكات.. جرائم العدوان فى غزة

"نحو المستقبل".. مشروعات جديدة بقناة السويس (فيديوجراف)

كاتب صحفى: مصر وضعت خطة طموحة لتنمية الصادرات رغم المشاكل العالمية الاقتصادية

ناقد فنى: مسلسل "الحشاشين" أبهر المشاهدين من الحلقة الأولى

هل المسلمين فقط سيدخلون الجنة.. والاحتفال بالكريسماس حرام أم حلال؟..علي جمعة يجيب

على جمعة يجيب.. ما الأدلة على أن الإسلام هو الدين الصحيح؟

على جمعة يكشف المغزى الحقيقى من اسم البرنامج "نور الدين"

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

مصرفيون يتوقعون تراجع جنيهان بأسعار الدولار خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر