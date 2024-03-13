كاتب صحفى: الهجوم على برنامج "نور الدين" لـ على جمعة "مصطنع"

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إنه يجب مواجهة الجماعة الإرهابية بالفكر، موضحًا أن أنصارها وأتباعهم لديهم فكر مغلوط عن الدين، ويستخدمون الدين لتنفيذ أغراض تخدم جماعتهم، حيث تستهدف الجماعة الإرهابية كل من يؤيد الدولة المصرية، ولذلك الهجوم على برنامج الدكتور علي جمعة "نور الدين" مصطنع.

وأضاف بلال الدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهجوم على برنامج "نور الدين" من أجل الهجوم على الدولة المصرية، حيث إن الجماعة الإرهابية تستهدف كل ما هو إيجابي داخل الدولة، ويحاول هؤلاء الإرهابيون طمث إنجازات الدولة.

برنامج "نور الدين" للدكتور على جمعة

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الهجوم على الدكتور علي جمعة ليس أول مرة من قبل الجماعة الإرهابية بل حدث في 5 أغسطس 2016، وبالتالي الجماعة الإرهابية تستهدف مصر والدكتور علي جمعة لأنه من الذين يواجهون إفك هذه الجماعة ويحاربهم بالفكر وزرع الفكر التنويري لدى الأطفال من خلال برنامج "نور الدين".