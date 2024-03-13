الشيخ خالد الجمل: برنامج "نور الدين" ألقى حجرًا فى المياه الراكدة

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، خطيب بوزارة الأوقاف، إن برنامج الدكتور علي جمعة "نور الدين"، لم نشاهد فكرة رائعة مثله منذ وقت طويل، في الاتجاه الوعظى وخصوصا في شهر رمضان، أو برنامج يخاطب الشريحة من الفئات العمرية الصغيرة والشباب وتعتبر شبه منسية في البرامج التوعوية، لكن الدكتور علي جمعة أحد كبار العلماء اقتحم هذه المنطقة للحديث عن المسكوت عنه.

وأضاف الشيخ خالد جمل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرنامج ألقى حجرا فى المياه الراكدة، حتى يشجع غيره خلال البرامج في شهر مضان أن تستغل سوق المغفرة والعبادة وعرض السلعة، وكما قال الرسول صلي الله عليه وسلم: "ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة"، لذلك لا بد أن تتحدث وتعرض البرامج وتسوق لسلعة الله.

برنامج "نور الدين" لـ على جمعة

وأشاد الداعية الإسلامي، خطيب بوزارة الأوقاف، بتوقيت عرض برنامج "نور ا لدين" في هذا الشهر الكريم، مضيفًا أن الدكتور علي جمعة لديه علم يجعله يقتحم كل القضايا الشائكة دون خوف، ويجيب عن الأسئلة الهامة، وهو يعرف جيدا كيف يجيب عن هذه الأسئلة وله الدراية الفقهية والعلمية بها، موضحا أنه تولى إفتاء مصر لسنوات عديدة وكان على قمة دار الإفتاء المصرية كمُفت للديار المصرية.

وتابع الداعية الإسلامي، أن الدكتور علي جمعة فتح الباب للحراك الدعوي الفقهي المطلوب لهذا الجيل، ومن المتوقع أنه فتح الباب للعلماء لطرح القضايا الشائكة والرد عليها في الفقه والشريعة.