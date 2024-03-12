على جمعة: السيئة لا تكتب على العبد إلا بعد 6 ساعات علّه يتوب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن أساس العلاقة بين الإنسان والله هي "التقوى"، وقال علي بن أبي طالب، رضى الله عنه: "التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل".

أضاف الدكتور علي جمعة، خلال برنامج "نور الدين"، أن علاقة الإنسان بنفسه وبربه كلها رحمة والخوف من غضب ربنا، والحفاظ على النعم، وأن تكون العلاقة مبنية على المبادرة والمصارعة لاتباع الحسنة، وعندما يقوم الإنسان بخطأ وفعل معصية يبادر بفعل الخير والكفارة لمحو السئية على الفور.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف: الملك الموكل بكتابة سيئات الإنسان لا يدون السيئة فور ارتكابها الإنسان، ولكن يتأخر لمدة 6 ساعات حتى يتوب العبد، فلا يسجلها، بينما الملك الموكل بكتابة الحسنات يكتب فور قيام العبد بالحسنة، وتابع: "وهذا مثبت فى حديث صحيح عن النبى صلى الله وسلم".