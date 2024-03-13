منها المبالغة فى المضمضة والاستنشاق فى الوضوء.. مكروهات الصيام فى رمضان

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" 6 أفعال تعد من مكروهات الصيام خلال شهر رمضان المبارك، ومنها المبالغة في تذوق الطعام والحجامة واستخدام السواك بعد الظهر والقبلة التي تحرك شهوة الإنسان.

والمكروهات من الصيام هي كل فعل يخاف منه إفساد الصوم مع إمكان التحرز منه مثل تذوق الطعام، وسبب الكراهة هنا أن الصائم إذا ارتكب هذه الأمور فإنه قد تؤدي إذا تمادى بها إلى فساد صومه، وهذه الأمور وإن كانت غير مفسدة للصوم نفسه لكنها قد تؤدي إلى ما يفسد الصوم.

_ المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الوضوء.

_ تذوق الطعام بغير حاجة.

_الانشغال باللهو واللعب.

- القبلة التي تحرك شهوة الإنسان.

_ الحجامة لما يترتب عليها من إضعاف الإنسان من المكروهات.

_استنشاق البخور والمسك وما شابه.