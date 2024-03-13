"إكسترا نيوز" تستعرض إشادة "الباز" بمسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضى

استعرض رامي الحلواني، مقدم برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إشادة الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بمسلسل "حق عرب" للفنان أحمد العوضي.

وعرض مقدم البرنامج تفاصيل منشور الدكتور محمد الباز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي جاء فيه: "سر أحمد العوضي.. بلياقة فنية جامحة وطاقة مبدع وفنان حقيقي يتحرك النجم أحمد العوضي في شوارع وطرقات وبيوت مسلسله حق عرب".

وتابع الدكتور محمد الباز، من خلال منشوره: "العوضي يأخذك من اللحظة الأولى بإحساسه العالي بالشخصية التي يتقمصها للدرجة التي لا تستطيع أن تفرق بينه وبين عرب السويركي.. والرهان على العوضي في دراما رمضان هذا العام سيكون رابحًا ما فى ذلك شك، البدايات تبشر بمسلسل كبير وبنجم يمتلك أدواته جيدًا، يستطيع أن يسيطر عليك بشكل كامل، تنتظر طلته وتتسامح مع عنفه وتقدر دوافعه الإنسانية وتسير معه في طريقه حتى النهاية".

مستقبل أحمد العوضي

واختتم الباز المنشور بـ: "يحجز العوضى بشخصية عرب مقعده فى عربة النجوم الكبار التي لا تتسع لكثيرين، ولا أكون مبالغًا عندما أقول إنه واحد ممن سيرسمون مستقبل الدراما المصرية في السنوات المقبلة".