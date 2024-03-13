الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بشأن الصداقة بين الجنسين.. على جمعة يوجه رسالة للفتيات

علي جمعة
علي جمعة

تناول الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أصل العلاقة بين الجنسين وما يحكمها، أيضًا الصداقة بينهما وضوابطها.

وقال جمعة، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، إن "العفاف" كلمة ضد كلمة الفاحشة، و"الانحراف" كلمة جامعة في اللغة العربية، تعني شيئًا من الصفاء والشهامة والحب. 

وقدم مفتي الديار المصرية السابق، نصائح للفتيات، قائلًا: "كوني أكثر حرصًا في العلاقة والتمسك بالعفاف، وأن تكوني حذرة لكي تكون العلاقة متوازنة وللحفاظ على رضا الله". 

 

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور على مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن "نور الدين" سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

فكرة برنامج نور الدين العلاقة والصداقة رنامج نور الدين التمسك بالعفاف لحفاظ علي رضا الله

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