الأربعاء 13 مارس 2024
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أحمد سعد الدين: مسلسل "الحشاشين" لديه كل عناصر الجذب ويجعل المشاهد فى حالة إبهار

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قال الناقد الفني، أحمد سعد الدين، إن موسم دراما رمضان خلال هذا العام ومن خلال الإعلانات وبرومات المسلسلات قبل بداية شهر رمضان كان عنصر جذب ويوضح الفكرة والشكل العام للمسلسل، ويجعل المشاهد يحدد اختياراته لمتابعة المسلسلات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": إنه مع بداية انطلاق المسلسلات هناك عناصر جذب أخرى ومنها كما شاهدنا في مسلسل "الحشاشين" الملابس والتصوير والأماكن في كازاخستان والأداء بالإضافة إلى الإخراج، فهو مسلسل كله عناصر جذب من الحلقة الأولي. 

دراما رمضان.. مسلسل الحشاشين 

وتابع الناقد الفني أن المسلسل يجعل المشاهد في حالة إبهار يقودها الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، والقصة مهمة جدًا لأنه يسرد متى بدأ وكيف زرع الإرهاب وساد ونشأته وجذوره. 

الناقد الفني أحمد سعد الدين موسم دراما رمضان الاعلانات برومات المسلسلات مسلسل الحشاشين دراما رمضان مسلسل الحشاشين

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