رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق يوضح مراحل الصيام فى الإسلام

كشف الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، شكل ومراحل الصيام في الإسلام، قائلًا: "ربنا عندما أنزل تشريعاته كانت في مكة المكرمة وكانت تتضمن المعرفة بوجود الله والإيمان عند المسلمين".

وأوضح الدكتور حسن سليمان، خلال حوار له عبر برنامج "هذا الصباح"، والمُذاع عبر فضائية" إكسترا نيوز"ـ أن التشريعات جميعها نزلت في المدينة المنورة وهذا من حكمة ربنا للعبادة، ومن رحمة ربنا التدرج في التشريعات حتى لا تكون على صورتها النهائية، لأن المسلم حينما يدخل في الإسلام في أولى مراحله فلا بد أن يكون هناك تأهب لهذا الأمر".

المرحلة الأولى من الصيام

وتابع رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، أن الرسول، صلي الله عليه وسلم، فرض عليهم الصوم يوم عاشوراء، وقريش كانت تصومه في الجاهلية، والمسلمون كانوا يصومون عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وكانت هذه البداية، وحينما نُزِلَت آيات الصيام، وإلى أن جاء العام الثاني من الهجرة في شهر شعبان وفرض الله الصيام.

وأضاف رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، أنه كان الصيام في تلك المرحلة اختياريًا يصوم الإنسان أو يطعم مسكينًا.