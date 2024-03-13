على جمعة عن "الاختلاط بين الولاد والبنات": "مش حرام"

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على سؤال من طالبة (هل الاختلاط بين الولاد والبنات واللعب والهزار حرام؟).

ونفى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، حرمانية الاختلاط بين النوعين، معقبًا: "الاختلاط مش حرام".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إن نور الدين سيفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.